台南學甲88槍擊案槍手孔祥、幕後主嫌「紅龜」洪政軍，在案發後潛逃到大陸，今年1月中旬落網，並在25日遭遣送回台。據了解，除了兩岸警方靠長年的情誼與默契，促成此次合作外，大陸公安也因接獲舉報，指兩嫌長期在廈門欺壓台商、尋釁鬧事，決定將人遣送回台，避免他們繼續在當地作惡。

台南警方在1月中旬，將兩嫌資料透過刑事局兩岸科通報對岸公安後，公安立即在1月18日在泉州將兩嫌逮捕到案，並在日前交由我方從廈門押返回台。

但陸方否認這是恢復兩岸共打機制，表示是因為兩岸警方長年建立下來的情誼，與警察對警察的工作默契，才會幫忙協緝與遣送回台，其他像是兩岸警方的交流，目前仍持續停擺中。

此外，陸方考量兩嫌在犯下槍擊案之前，即頻頻往來大陸台灣之間，公安曾多次接獲舉報，指兩嫌在廈門專門欺壓台商，藉機尋釁打架滋事，台商們是有苦難言，所以1月將兩嫌逮捕後，並未拘留7天後就放人，而是打算將人遣送回台，並在清查兩人在當地有無涉及其他案件後，通知我方將人押回，也算是除去廈門的治安隱憂。