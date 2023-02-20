根據集邦科技（TrendForce）最新數據，用於手機與個人電腦的DRAM平均售價，上季再大跌34.4%，跟去年第3季跌幅31.4%相比，沒好轉反而惡化。至於資料中心與企業客戶視為主要產品的NAND，表現僅較DRAM好一點。

為了因應全球景氣快速減緩，大多數晶片製造業者都選在2022下半年減產並延宕原先的投資計劃。藉由管控產量供給過剩，美國美光、韓國SK海力士以及日本鎧俠，都相繼地試著穩定市場。

迄今為止，韓國三星電子拒絕改變既有規劃，還是堅持原訂的大規模資本支出。這家全球最大記憶體供應業者，將在2023年砸下至少300億美元進一步擴大產能。

三星看好儲存需求強勁的雲端服務、車聯網以及人工智慧系統的接受度日益增加，正押注這些記憶體產品長期成長。三星近日曾預估，智慧手機市場今年還是萎靡不振，但人工智慧產品，像是ChatGPT等將帶動整體需求。