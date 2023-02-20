高雄市農業局推出看演唱會享購物折扣的優惠活動，圖為田寮區鹹豬肉禮盒。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

近來有許多藝人與演唱團體到高雄開唱，包含西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天及張惠妹等。高雄市農業局結合演唱會商機，民眾於4月30日前至高雄首選電商平台下單，會員只要輸入「FUNSONG」優惠碼，就可以折抵50元新台幣。

高雄首選電商平台主打友善小農，協助在地農民線上販售優質農產品，包含蔬菜水果、五穀雜糧、果乾製品、梅子製品、生鮮漁產、畜牧產品、點心飲品、天然蜂蜜、冷凍冰品及其他產品等10大類。

農業局表示，愈來愈多趨勢顯示，消費族群在網路購買生鮮農漁產品的信心已經增強，除了可以直接將選購的農產品送到朋友手上，透過平台相挺農民與友善農產品，也讓網購產地農產變成一件很潮的事。

且近來高雄時常舉行演唱會，高雄首選電商平台推出「高雄大FUNSONG」優惠活動，「FUNSONG」代表放送、放鬆、玩樂歌唱的意思，民眾到高雄欣賞藝人表演，也無須拎著大包小包的特產，動動手指即可輕鬆將高雄優質在地的農漁畜產和加工品宅配到家。