白沙屯媽祖進香15日清晨6點準時從社頭協天宮起駕向南行，儘管天氣寒冷，但所有香燈腳不畏寒風繼續與媽祖前行，媽祖一路疾行超過12小時，將近40公里路程，在剛剛晚間7點左右抵達西螺大橋，約7點9分進入雲林縣界，正式通過彰化。

白沙屯媽祖路線難以掌握，傍晚媽祖多次繞路，從田中、二水又繞去溪州，在溪州時候分別停駕國姓宮及三聖宮後，就一路往朝楊厝堤防前進，最後整段走堤防超近路，抵達西螺大橋。(翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真)

白沙屯媽祖進香活動進香進入第5天，但沿路的香燈腳臉上卻不見疲倦，所有人頂著寒風與媽祖前行，原以為媽祖會趕路上午就離開彰化境內，但在中午11點左右，媽祖又繞回才經過的二水鄉全聯超市，最終停下腳步，休息到中午12點半才起駕。

彰化縣警察局北斗分局長吳詠傑率領分局同仁恭送媽祖，並正式交接給雲林西螺分局警方。(翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真)

而下午媽祖一路疾行，從二水全聯民生店離開後一路往南，期間只停駕休息過3次，一路走到晚間7點抵達西螺大橋，現場民眾響起熱烈歡呼，正式穿越彰化，約7點通過西螺大橋，抵達雲林。

白沙屯媽祖進香15日清晨6點準時從社頭協天宮起駕向南行，儘管天氣寒冷，但所有香燈腳不畏寒風繼續與媽祖前行，媽祖一路疾行超過12小時。(翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真)

白沙屯媽祖路線難以掌握，傍晚媽祖多次繞路，從田中、二水又繞去溪州，在溪州時候分別停駕國姓宮及三聖宮後，就一路往朝楊厝堤防前進，最後整段走堤防抄近路，抵達西螺大橋，約莫花了20分鐘通過，正式進入雲林。