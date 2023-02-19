白沙屯媽祖2名香燈腳，今天清晨遭小貨車擦撞掉落路旁的水溝中。(民眾提供)

粉紅超跑如急行軍加快步伐北上，聽到救護車急駛而至，兩度立馬讓道給救護車先行。(民眾提供)

一名61歲的陳姓男子，今天清晨4時30分，駕駛自小貨車沿台61線南往北行駛，擦撞同方向由王男駕駛的自小客車右車尾後，又衝撞兩名隨白沙屯媽祖進香回鑾的兩名香燈腳邱男、黃男，造成邱、黃兩人掉落路旁溝中受創，童綜合醫院救護車前往救護時，媽祖鑾轎還兩度讓路讓救護車先行，目前兩人住院治療中。

警方指出，陳姓男子今天清晨4時30分，駕駛小貨車沿台61線南往北行駛，行經外側車道3-P54橋墩旁，陳男由外側車道切往外側護欄時，擦撞到同方向56歲王男駕駛自小客車的右車尾後，又衝撞白沙屯媽祖的香燈腳46歲的邱男和43歲的黃男，兩名掉落路旁水溝內。

梧棲童綜合醫院獲報後，火速從梧棲院區出動趕往事故現場救援，兩輛救護車行經白沙屯媽祖鑾轎旁時，粉紅超跑雖如急行軍加快步伐北上，聽到救護車急駛而至，兩度立馬讓道給救護車先行，讓媽祖的香燈腳及護轎警員說「媽祖很遵守交通安全觀念，是大家的好榜樣。」

警方表示，現場由大甲分局交通分隊派員處理，其中自小貨車駕駛陳男及自小客車駕駛王男酒測值為零。香燈腳邱男雙手撕裂傷、左腳骨折；黃男右腳骨折、全身撕裂傷多處需縫合，兩人都送梧棲童綜合醫院就醫，均意識清楚，目前住院治療中。

警方強調，這起交通事故肇因初步硏判，自小貨車未注意車前狀況；自小客車無肇事原因；現場於5時25分排除，全案正由警方協助處理善後中。