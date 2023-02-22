1名新手爸爸開車行經高雄三民區時，因未繫安全帶被警方攔查，過程中，他與員警大聊育兒經，車上確實也載著許多嬰兒用品準備回家，但眼尖的警方卻在2台嬰兒車中發現1香菸盒中有不明白色粉末，初檢測為愷他命，訊後依法送辦。

三民第一分局哈爾濱派出所警員20日晚間9點多行經三民區十全二路，發現周姓駕駛駕駛自小客車沒繫安全帶，上前攔查，周男起初遇警盤查時，表示因工作下班急於回家看小孩，但卻神色慌張又相當心虛，想藉故離開。

警方查看車內確實有許多嬰兒用品，後車廂蓋中放了兩台嬰兒車，周男也開始暢談起育兒經，但警方卻突然發現在嬰兒車中間發現一組香菸盒，內裝有不明白色粉末，周男神情慌張不已，起初還狡辯說可能是朋友放的，支支吾吾不願承認，最終自知法網難逃，才表示願意配合員警偵辦，只希望能快結束回家看小孩。

員警也頻頻勸說為人父要多替孩子著想，徹底將這些惡習改正，才能當好孩子的榜樣；而白色粉末經毒品試劑初篩呈三級毒品愷他命陽性反應，全案訊後依毒品危害防制條例函送法辦。

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