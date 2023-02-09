寇世勳（右二）今到山上送丁強最後一程，慰問李璇。（羅永銘攝）。

導演曹瑞原今（9）日特地到陽明山臻善園送丁強最後一程。他感傷細數2人緣分，透露丁強當年移居美國返台後，復出的第1部戲就是接拍他的人生劇展《記住，忘了》，還拿到當年金鐘獎最佳男主角。2人接著合作電視劇《孽子》，至此接下來的20年幾乎每部戲曹瑞原都會找他演出，私下一直保持聯繫，直到前陣子《孽子》劇組要聚會，聯絡不到丁強，才從工作人員口中輾轉得知丁強已有失智症狀。

2人最後合作是2年前的《孽子》舞台劇，曹瑞原透露丁強當時記台詞已經有點辛苦，排練期間他還壓力大到流鼻血，「我跟他說你壓力太大了，後來演了幾場，台詞順了後就比較好，觀眾反應也不錯，他狀態就越來越好。」

曹瑞原一路看著丁強和李璇神仙眷侶般的愛情故事，他說當年演《孽子》電視劇時，因為角色需要，把李璇「挖出來」演戲，起初丁強還替李璇回絕說：「她不會演戲。」但李璇演的第一天，就讓他驚豔，「我就跟丁大哥說李璇演技比你好。」

曹瑞原說丁強很保護老婆，因為2人在美國住久了，對台灣的路不熟，每回李璇獨自出班，丁強都會不放心，親自手繪地圖給老婆，「我問他怎麼不陪璇姐來，他說要用這個方式讓她獨立。」曹瑞原形容倆夫妻不像一般夫妻一樣會互相開玩笑，話不多但很契合甜蜜，以很沉靜的方式相處著，「他們對彼此非常溫柔，也可能是因為他們的傳奇愛情，讓他們很珍惜。」