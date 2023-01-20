基隆市環保局表示，大年初一到初三清潔隊員公休，民眾除夕晚上還可以赴全市16處定點垃圾車丟垃圾。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府表示，為協助市民在農曆年前清運垃圾，基隆市環保局將清運垃圾到除夕夜（21日）下午，大年初四（25日）起恢復收運，除夕夜晚間還提供全市16處定點垃圾車，讓民眾倒垃圾。

基隆市長謝國樑為感謝環保局清潔隊員的終日辛勞，日前親自前往清潔隊慰問，感謝隊員們終年為基隆市環境努力，打造乾淨整潔的市容。另外，謝國樑也帶領社會處及環保局，考量本市低收入戶家庭經濟狀況，由本市環保局提供修繕完成之再生家具計50件，由社會處協助基隆市低收入戶家庭申請使用，讓弱勢家庭歡喜除舊佈新並感受年節氣氛。

基隆市環保局表示，春節期間的垃圾清運時間會有所調整，20日小年夜下午1時起，環保局將加強清運垃圾一趟次，晚上依正常班次時間清運。21日除夕夜當天，環保局也將自下午1時起全市巡迴清運垃圾，下午18時後全面停止收運。不過為方便民眾在年前清運垃圾，環保局也在全市設置16處定點垃圾車，供民眾丟垃圾。

大年初一（22日）到大年初三（24日），基隆市清潔隊員公休，停止收運垃圾，直到25日大年初四，才會恢復恢復正常收運垃圾，當天下午加收一班垃圾車，大型廢棄物受理登記。