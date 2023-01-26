近日寒流來襲，有民眾發現桃園市平鎮區「香榭水岸」過嶺支渠水中有大量死魚漂浮水面上，環保局與農田水利署昨派員勘查，發現該溝渠沿線都有零星魚屍，約50多隻，民眾憂心水質遭汙染，環保局取水檢測確認無異常，研判因近來溫差變化大，水中溶氧偏低造成，農水署預計明日派員清理。

平鎮過嶺支渠香榭水岸步道長約720公尺，2018年完工啟用，一年四季有不同花種綻放，景色優美氣氛閑靜，附近許多居民無論白天或晚上，都會到此散步、慢跑或騎單車，是都會區鬧中取靜的休憩熱點。

市議員黃敬平過年期間接獲民眾反映，該溝渠自環南、大昌路口至環南、復旦路口沿線，竟出現大量魚屍，零散漂浮在水面上，第一次在此出現這麼多死魚，許多人看到都嚇一跳，附近居民都擔心水質是否遭到汙染，且過年期間怕沒人清理，久了會發出惡臭。

黃敬平昨邀集環保局、農水署石門管理處過嶺工作站人員到場勘察，發現沿平鎮三本朵翼社區旁至復旦路的大圳都有看到零星死魚，僅剩少數活魚。黃敬平也請權責單位盡速將魚屍打撈上岸，避免飄出異味，造成周邊居民困擾。

環保局指出，現場勘察約有50隻死魚，環保局人員在溝渠取水檢測，確認水質沒有遭到汙染，再依循水路沿線稽查，也未發現有異常排放情況。已通知農水署石門管理處過嶺工作站，該站也表示將於明日派員清理。