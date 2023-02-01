連續3年疫情衝擊，迎接解封第一年，各地廟宇拜拜人潮都成長，進香絡繹不絕，彰化市南瑤宮的10個功德箱都滿爆，提前開啟封條，鈔票和硬幣，如瀑布般嘩啦啦流瀉，工作人員數了3個多小時，新春期間收入達198萬元，較去年同期130萬元，增加60幾萬元。

彰化市南瑤宮的10個功德箱都滿爆，提前開啟封條，新春期間收入達198萬元，較去年同期130萬元，增加60幾萬元，成長5成。（彰化南瑤宮提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市公所管理全國最多的廟宇，多達15間宮廟隸屬市公所財產，歷屆市長都兼任全國最大的「廟公」，過去以來，一直有還廟於民的訴求，2020年還爆發南瑤宮職員，從2015年至2020年間，監守自盜貪汙520萬元香油錢。

彰化市南瑤宮的10個功德箱都滿爆，提前開啟封條，新春期間收入達198萬元，較去年同期130萬元，增加60幾萬元，成長5成。（彰化南瑤宮提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市長林世賢表示，這起弊案，是公所主動發現、揭弊，還廟於民的精神，其實就是上軌道的管理和公開透明的財務，上任後推動南瑤宮香油錢開箱，清點過程開放直播，每月收入明細的財務報告也上網公告。

彰化市南瑤宮的10個功德箱都滿爆，提前開啟封條，新春期間收入達198萬元，較去年同期130萬元，增加60幾萬元，成長5成。（彰化南瑤宮提供／吳敏菁彰化傳真）

林世賢認為，今年新春疫情狀況其實和去年差不多，香油錢成長5成，應該是南瑤宮管理上軌道、財務透明化，得到多數民眾的信任。

新春期間也是香油錢進帳最快的時期，往年南瑤宮都在農曆大過年後才清點，今年遇上史上最長的春節連假，人潮熱絡，彰化市公所決定提前開啟廟內10個功德箱，動員近20名工作人員整理、點數，以紅色100元紙鈔最顯眼，也有千元紙鈔和500元紙鈔， 50、10元和1元硬幣更超級多，還發現美金。

彰化市公所寺廟室統計所管轄各廟香油錢、點燈及地稅、利息、租金等總收入約8100萬元，其中300萬元用於發放獎學金和寺廟各項開支。

林世賢也指出， 2019年公所對中輟生和弱勢家庭孩子課後輔導，因疫情中斷，為了更進一步發揮媽祖慈愛的精神，今年將恢復，並邀請退休老師等一起加入，用實際行動，將信徒奉獻用於濟世。