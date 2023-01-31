台南市政府環保局大力推動宗教環保，有愈來愈多的廟宇響應「紙錢集中燒」政策，將民眾祭祀後的金紙，集中送到環保局的「淨圓滿」紙錢專用爐焚化。今年春節響應的廟宇有31家，較去年的28家多，顯示民間宗教對環保與維護空品的認同與支持。

環保局指出，環保祭祀政策經常被認為與民俗傳統有所牴觸，不少廟宇為減少空汙維護環境，還特別擲筊請示神明，或疏文稟報獲得聖允，包括台灣首廟天壇、開基玉皇宮、大埔福德祠、祀典武廟等全市127家寺廟。

其中，台灣首廟天壇從2017年起配合市府的環保政策，率先推動金紙「精質少量」與「一爐一炷香」，並提供「以米代金」或以添油香方式取代燒金紙。香火鼎盛的開基玉皇宮，也大力響應「紙錢集中燒」，集中燒的數量居全市各單位之冠。

信眾陳先生表示，他很認同「紙錢集中燒及」、「以功代金」等政策，現在去廟宇上香，都會選擇面額較大的金紙，拜完後放到廟宇的統一暫存區。他也發現，很多廟宇不僅響應紙錢集中燒，也推行「一爐一炷香」，讓煙霧瀰漫的情況大為改善。他還在天壇看到年輕人以心香代替香枝，不祭拜金紙，只朝廟里設置的悠遊卡機畢畢兩聲，響應功德代金。鑑於少香少金是未來趨勢，希望能形成風氣廣為推行。

李小姐也說，過去拜拜都會買紙錢，多年前接觸到社福團體推廣「以功代金」後，深感不僅顧環保，還能助人積功，現在已固定每個月初到便利超商捐款。

環保局強調，近幾年台南力推「以功代金」，每年不僅善款金額突破300萬元，還有近5000人次響應，無論善款或捐款人次均居全國之冠。