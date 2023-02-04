「台北大巨蛋」完工時間進入倒數，適逢23年一度的台北燈節，今年再度重返台北，今（4）日宣布，推出史上最燒腦的限量環保紙燈籠！「台北大巨蛋」，光是零組件就超過30個，初次完成組裝至少1小時，熟練後也需要半小時以上，被視為史上最燒腦臺北大巨蛋環保紙燈籠。

金兔報喜，喜迎春節，臺北大巨蛋因應元宵節，並響應睽違23年重返臺北的燈節活動，遠雄集團特別為設計一款限量的大巨蛋造型紙燈籠，結合ESG永續理念，使用環保油墨及紙材，在組裝過程完全不使用黏膠，材料包超過30個零組件，拼裝過程相當燒腦，初次組裝幾乎要花上1小時，極富挑戰，也藉此呼應大巨蛋先進的工法及結構設計，歷經長年孵化終於要破殼而出，讓人期待。

遠雄集團表示，臺北大巨蛋環保紙燈籠以「場源」為設計理念，透過各種空間場域交錯，激發光芒，也呼應2023台北燈會以多場域舉行的理念，透過多點連線，進而點亮城市。

從點、線、面作為設計思考，結合多元融合，科技未來，城市映射三大元素，以巨蛋建築體為造型主體，上方以帶有未來感的曲線縱橫交錯，以柔和的彩幻色調點綴，並可從孔洞中透出點點微光，強調孵化未來的各種可能，儘管不當提燈也可放置當夜燈或擺飾。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示：「臺北大巨蛋環保紙燈籠蛋體的核心是「光源」所在，蛋殼則是映射著未來感的建築量體，表面孔洞讓光能透出建築，傳導光源，形成圖騰，象徵未來的各種可能，且本次以環保素材打造，達到環境保育的企業永續理念。」

遠雄集團表示，臺北大巨蛋環保紙燈籠以環保大豆油墨製作，燈籠主體以FSC製程及紙材，提把也使用環保紙提把，平時可放置當擺飾，於2023年2月4日起，只要民眾來遠雄悅來飯店，或悅樂旅店住宿，每房提供一份燈籠，供房客挑戰組裝，或也可參加飯店DIY體驗活動，或到遠雄海洋公園體驗海洋夜未眠，皆可獲得，數量有限送完為止。