花蓮縣環保局提升社區資源回收分類成效，陸續輔導社區大廈設置資源回收設施站及示範站。（花蓮縣環保局提供／羅藝琳花蓮傳真）

花蓮縣環保局提升社區資源回收分類成效，陸續輔導社區大廈設置資源回收設施站及示範站。（花蓮縣環保局提供／羅藝琳花蓮傳真）

花蓮縣環保局提升社區垃圾分類成效，3年前推動「集合式住宅資源回收工作」，輔導社區大廈設置資源回收設施站，串連住戶落實資源回收作業，推動迄今，社區資收量佔全縣總量比逐年增加，可見效果有成，今年將持續辦理，並輔導5處社區大廈成立資源回收示範站，減少垃圾產生。

環保局廢棄物管理科長張華砡指出，社區扮演執行資源回收的重要角色，一旦居民落實垃圾分類、資源回收，即可避免資源物淪為一般垃圾。她以回收紙容器與紙類為例說明，承裝咖啡的紙杯、便當的紙餐盒等屬紙容器，不能與紙類一起回收，否則將失去價值，如透過於資源回收設施上註明回收項目，或是大樓管委會、管理員即時提醒，便能教導民眾如何做好分類。

環保局於2020年起推動「集合式住宅資源回收工作」，2021年輔導27處社區大廈設置資源回收設施站及3處示範站，資源回收量逾百公噸，去年輔導量增加至28處、示範站增長至10處，資源回收量達到213公噸，此舉不僅讓社區大廈資源回收量逐年增加，佔全縣總量比更從16％大幅成長到27％，有效提升民眾的環保意識。

張華砡表示，縣長徐榛蔚重視永續環保政策，且隨社會潮流趨勢及民眾環保意識提升，垃圾去化成為無從廻避的重大挑戰，因此環保局今年將持續推動「集合式住宅資源回收工作」，預計輔導5處社區大廈成立資源回收設施示範站，有意投入的社區大廈可電洽環保局。

張華砡也說，今年除開放民眾申請成立資源回收示範站，環保局也主動出擊，向觀光處索取全縣管委會名單，詢問參與意願，盼能藉此鼓勵更多人投入資源回收行列，提升資源回收品質，減少垃圾量產生，讓資源有效循環利用，共同向2050年「淨零碳排、永續發展」的目標邁進。