台中市環保局呼籲民眾提完元宵提燈後，記得將內部電池取出回收。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

2023中台灣元宵燈會目前正在水湳中央公園展出中，今年發送的小提燈模樣非常可愛，不僅可手提也可掛在脖子上，吸引許多民眾前往領取，許多業者也應景推出各式各樣的手提小燈籠，台中市環保局表示，不論是哪一種提燈都少不了使用乾電池，用完後請民眾將電池回收，回收地點有清潔隊、便利超商、各大賣場及通訊店。

環保局長陳宏益表示，廢乾電池中含有鋅、錳、鎳、鈷、鐵，及對環境危害最大的汞和鎘等重金屬，這些重金屬若不妥善回收，隨意棄置將汙染環境，甚至累積毒性危害下一代。

環保局表示，燈籠內使用的電池包括錳鋅電池、鹼錳乾電池及鈕扣型電池等等，在乾電池電力耗盡後應將乾電池外盒拆開，取出後與其它資源回收物分開貯存，貯存容器應使用不透水容器，以避免電池液外漏造成污染。

環保局補充，目前乾電池有多元回收管道，除可交給清潔隊外，便利超商、各大賣場及通訊店也能回收，部分便利商店更提供回收折抵優惠，鼓勵民眾一起隨手做環保。