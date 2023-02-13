在歐洲結束對俄羅斯天然氣的依賴後，接下來的目標是希望到2030年能讓太陽能成為主要電力來源，不過這當中有個較大的挑戰：必須在不形成對中國能源依賴的情況下實現這一目標。

《華爾街日報》報導說， 中國企業目前掌控著全球80%以上的太陽能供應鏈，在太陽能電池板及其組件生產領域占主導地位。歐盟要打破對中國這個地緣政治對手的近乎完全的依賴，已經成為當務之急。歐盟目前正積極尋求減少溫室氣體排放，並試圖填補莫斯科方面入侵烏克蘭後造成的俄羅斯化石燃料空白，歐盟必須安裝比以往更多的太陽能電池板，而這些太陽能電池板大部分都產自中國。

報導指出，歐盟領導人本周將在布魯塞爾舉行會議，就補貼太陽能電池板生產商和其他綠色產業的計劃達成一致。目前美國、中國、印度和其他一些國家已經加大了對這些行業的補貼力度。

分析師和官員稱，在歐洲建設可行的太陽能電池板產業並非易事。歐洲廠商將被迫與中國企業競爭，但中國企業有政府補貼，能夠通過降價來打壓新的競爭對手。

去年前10個月，歐盟從中國進口了價值175億歐元（約合187.5億美元）的太陽能組件和設備，占其太陽能相關產品總進口額的95%。

歐盟希望到2030年實現能源產量中可再生能源占比達45%，而現在該比例僅有17%。根據歐盟的氣候計劃，比高聳的風力渦輪機更易安裝的太陽能電池板將成為主要的電力來源。歐盟力爭到2030年使太陽能發電裝機容量達到約600千兆瓦，約為目前水平的3倍。歐盟正在考慮提供更多補貼，以鼓勵新建太陽能電池板工廠和擴建現有工廠。

許多中國生產商不僅在規模和政府支持方面享有優勢，而且覆蓋從多晶矽到成品太陽能電池板的所有生產環節。中國正考慮限制用於製造矽錠和晶圓的設備出口，這一措施將導致西方國家更難讓自己的太陽能產業脫離對中國供應商的依賴。

2010年之前，歐洲公司的太陽能電池板和其他設備生產商處於世界前列。後來，中國開始通過巨額補貼發展太陽能產業，之後中國對歐洲的太陽能電池板出口飆升，價格大幅下降，導致許多歐洲製造商紛紛倒閉。

2013年，歐盟委員會在收到歐洲太陽能板製造商的申訴後，對中國製造的太陽能板徵收臨時的反傾銷關稅。到2018年，歐洲完全取消了這方面的關稅，因認為歐洲需要獲得所有能購得的太陽能板。在那之後，中國的太陽能電池板再次湧入歐洲。

現在歐洲內部對重新加徵太陽能板關稅的政治支持非常少，取而代之的方案是對新建太陽能板工廠提供補貼，以幫助它們能在中國生產商大幅降價的時候生存下來。