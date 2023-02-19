英國首相蘇納克今天說，將率先向烏克蘭提供較長程武器；至於烏克蘭強力要求的先進戰機，蘇納克說，各界清楚供應牽涉複雜問題，但只要有國家願意即刻提供，將全力支持。

他還提到，預計英國在未來3個月向烏克蘭交運的軍援將超過去年一整年的規模，因為「時間」正是關鍵。

蘇納克（Rishi Sunak）今天出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），發表演說並回應提問，提問者包括前烏克蘭國家安全暨國防事務委員會（NSDC）秘書長丹尼柳克（Oleksandr Danylyuk）、烏克蘭國會議員岡察倫科（Oleksiy Goncharenko，烏克蘭語拼法為Oleksiy Honcharenko）和吉拉西莫夫（Artur Gerasimov，烏克蘭語拼法為Artur Herasymov），以及一名羅馬尼亞國會議員。美國前國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在聽眾席之列。

主持人詢問英國是否會提供烏克蘭長程飛彈後，蘇納克雖未給予明確的正面回應，但強調烏克蘭完全有權行使自我防衛，而為了有效自我防衛，烏克蘭需要特定工具，且除了防禦，烏克蘭還必須有能力反攻、將俄軍逐出領土，其他國家為此全力支持烏克蘭是「再合理不過了」。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日曾閃電訪問英國，期間與蘇納克舉行聯合記者會。蘇納克當時表示，關於軍援烏克蘭，「沒有什麼是不能談的」，供應戰機、長程飛彈等一直是英國與烏克蘭及盟友討論的議題。但他也提到，提供戰機將牽涉到供應鏈以及與盟友曾簽署的協定等問題。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在慕尼黑安全會議舉行記者會時，被問及英國是否將提供戰機，他回應，雖然所需時間將較取得坦克更久，「我確定我們會拿到戰機」。

庫列巴並提到，以往各國多是在決定向烏方提供特定軍援後才展開相關訓練，但這樣做顯然缺乏效率，因此英國近日決定在各方尚未協調達成供應戰機的政治決策前，先對烏國飛官展開訓練。

英國今年率先宣布向烏克蘭供應西方坦克以及訓練烏軍飛官和陸戰隊，且去年即承諾今年對烏軍援金額將維持或超越去年的23億英鎊（約新台幣842億元）水準。

蘇納克今天在演說中提到，隨著時間過去，俄軍在烏克蘭造成的苦難只會越來越多，唯一扭轉這個情況的辦法就是讓烏克蘭勝利。

他強調，「我們需要一個讓烏克蘭可在戰場上取得決定性優勢、贏得戰爭的軍事戰略，也需要一個能贏得和平的政治戰略」。他呼籲各國現在就加倍、加速對烏軍援，包括提供烏方急需的火砲、裝甲和防空系統。

在政治戰略方面，蘇納克說，國際安全秩序需要重建。他提到，後冷戰時代簽訂的各項條約和協議顯然未能發揮功效，俄羅斯一再違反各項規範和約定、侵犯未被納入北約集體防禦機制的國家，而國際社會對此未作出足夠強烈的回應，因此烏克蘭需要一個新的多邊架構，以確保自身長期安全。

蘇納克援引北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）所言，「烏克蘭將成為北約一員」，並指出，儘管如此，在加入北約以前，烏克蘭的長期安全即應獲得強化，並取得符合北約標準的先進防衛能力。

北約峰會7月將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）登場。蘇納克預告，英國將與盟友夥伴研商，推動為烏克蘭打造長期安全保障，目標是在維爾紐斯峰會期間擬定符合此一願景的北約新規章。

蘇納克在問答階段指出，俄烏戰爭如今來到轉折點，只要各國團結一致，烏國就有能力在戰場上取得決定性優勢。他反問，既然眾人期望烏克蘭勝利，為何不儘快抓緊機會行動，「我們到底在等什麼？」

至於軍援烏克蘭是否將導致西方軍備庫存危機，蘇納克說，各國必須牢記，擁有軍備是為了防衛、增進安全；若此刻動用軍備有助削弱威脅歐洲、甚至全球安全的俄羅斯，難道不該讓軍備物盡其用？

不過，蘇納克坦言，各國裝備的互操作性（interoperability）不如預期，這是需要改進之處。

創設於1963年的慕尼黑安全會議於17至19日舉行；蘇納克提到，今年英國派出史上規模最大代表團參與。

他在會議期間與部分國家和國際組織領導人會晤，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto），以及史托騰柏格、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（編輯：施施）1120219