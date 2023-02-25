俄烏戰爭一周年了。最近台灣在吵，到底拜登私下到底有沒有說，有個「毀滅台灣計畫」，或「因應台灣毀滅的計畫」？但是，既然是私下說的。那麼，不管爆料是真是假，都很難求證。所以，與其看拜登私下說什麼，不如看他們公開說了什麼，公開做了什麼。

拜登親赴基輔表演為澤倫斯基打氣的戲碼。就看俄烏戰爭的起因，是過去蘇聯一份子的烏克蘭，在美國操控之下，誓與俄國為仇。又為了強塑烏克蘭民族主義，快速納粹化。然後在內政外交軍事上，全盤接受美國指揮，成為美國反俄的前進基地。最後，美國步步進逼，用北約東擴，挑起俄烏戰爭。

烏克蘭對美國言聽計從，但烏克蘭這20年來，難道不是被毀得差不多了？德國可不是美國盟友？德國跟俄國合作的北溪管線，又難道不是美國炸的？

美國對對手、盟友，或是夥伴，標準是很一致的。此時需要你做盟友，你就得是盟友。明日需要你當仇敵，我就毀滅你。如果美國需要藉夥伴人頭一用，夥伴就要為美國犧牲。多少國家斑斑血淚，沒有一個家可以例外。德國再怎麼配合美國，美國要毀了北溪，德國連吭都不敢吭一聲。烏克蘭作為美國附庸，美國需要你扮演受害者，成為戰場，烏克蘭就只能成為戰場。

美國並不想無緣無故的毀滅台灣。因為台灣對美國的用處很大。但是如果為了獲得更多利益，或是有戰略考量，台灣必須被摧毀。美國不會猶豫一秒。台灣再親美、再聽話、再配合美國布局，也沒有用。因為控制台灣的，是美國。而美國認為，所有人都必須為美國的利益付出。

台獨看到吳釗燮跟顧立雄，可以到美國跟副國務卿薛曼開會，覺得光宗耀祖了，得意死了。看到美國五角大廈的蔡斯來台灣，可能覺得跟美國綁得更緊了。但是，這些檯面上的往來，其實，正是台灣毀滅的現在進行式。

美國需要台灣反中。美國需要台灣挑釁北京。在美國的算盤裡，必要時，美國也需要台灣有「類戰爭」。或讓台灣處在戰爭邊緣的危機中。

搞到現在，兩岸關係劍拔弩張，台灣必須為戰爭做準備。被迫兵役延長、大買軍火、美國牢牢掌控台灣軍事。這是好還是不好？還不清楚嗎？

美國智庫「戰略與國際研究中心」，1月公布台海戰爭兵推，結論是，美日台三方聯盟慘勝北京。日本智庫「笹川和平財團」，也在1月中做了「台海危機兵推」。想定是2026年「台灣有事」，美日主動參戰。結論還是美日台慘勝北京。

美日兵推當然只是美日兵推。重點不是準確與否，因為結果是根據想定跟輸入的數據。重點兵推透漏的訊息。是他們在做什麼？以及他們想做什麼？美日都在為台海戰爭做準備。因為美日都在推進台海戰爭的可能。

美日以北京為假想敵，操練軍事緊密同盟。日本又以「台灣有事」為由頭，大肆擴充軍備。所以不只美國，日本也不能容忍兩岸走得近，也需要台海疏離甚至緊張。因為只有把台灣綁在美日同盟，作為抗中前線，才能收割台灣的利益。不只是戰爭利益，包括戰略、外交、產業與經濟利益。

美日台政客往來越密切，台灣就越危險。而且美日光是從台灣攫取的利益，就已經夠本了。

美國國務卿布林肯，竟然公然嗆聲，說「台海不是中國內部事務」。這是直接挑釁的挑釁。而這樣的發言，也是美國計畫中的事。美國把台海認定為國際事務，定義為美國有權力干涉的事務。公開的把台灣當成美國的禁臠與利益。這，其實就是毀滅台灣的行動。

（作者為資深體人）

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