根據《華盛頓郵報》報導，台灣正面臨戰機飛行員不足的情形，因此亟需更多「捍衛戰士」加入，維護台海和平。退役中將帥化民表示，空軍招生本來就很艱難，能考空官的人不多，再加上有戰爭的危險，報考的人更少。

針對台灣戰機飛行員不足，帥化民1日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，空軍招生本來就很艱難，因為台灣近視高達7成，這裡面還有出國、不讀書的、考陸官、考海官，能考空官的人不多，再加上有戰爭的危險，報考的人更少，這還是局部的問題。

台北市議員徐弘庭則表示，當時台灣在買戰機的時候，就在討論這件事情。那時《華盛頓郵報》就已經在報導，再買下去，台灣就是全亞洲擁有F16最多的國家，數量超過韓國、印度。在這樣的狀況下，台灣的策略是什麼？美國可能為了因應兩岸之間的衝突，提出「供應鏈韌性法案」，甚至開始盤點如果未來出現狀況時，要做些什麼，但台灣又做了些什麼？

徐弘庭接著透露，他最近問去過教召的朋友，去教召後，是否有拿到特別的代碼或特殊的通訊方式，來告訴他們發生狀況時要去哪裡？但去過教召的朋友卻說沒有，沒有所謂的緊急動員機制，這對美國而言，拚命賣武器給台灣，但是也要有人會用 ，像戰機的狀況就是如此。