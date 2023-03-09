近期兩岸情勢緊張，不少人擔憂台海若爆發戰爭，台灣是否出現逃命移民潮？甚至造成房市暴跌。對此，房地產趨勢專家李同榮表示，若兩岸因衝突出現房市暴跌危機，反而是自67年台美斷後，45年來最佳危機入市的契機，而上一波賣掉房產移民美國的台灣人，在短短10年間損失10倍以上財富，相當得不償失。因此，趁著國家局勢動盪，勇敢進場買房的人才是最後大贏家。

李同榮在臉書發文指出，最近美國軍方不斷放出中共可能會在2023、2025、2027攻打台灣消息，加上股神巴菲特大砍台積電ADR持股86%，有很多人憂心台海開戰危機，引發台灣人逃命移民潮，房市也跟著暴跌。

李同榮舉例，民國67年台美斷交可說是台海第一次危機，當時很多台灣富商大舉變賣家產移民美國，事後證明是一場判斷錯誤的逃命潮，台灣房市在第二循環中受台海危機影響，只有沈寂半年後，房價卻直飆而上，漲幅3倍，隔了10年房市第三循環又漲了4.5倍，等於在10年中房價增值了10倍以上。

他說，而在這10年，美國房市並沒有太大波動，漲幅有限，等於這波移民潮的台灣富人，賣掉在台的資產，卻在短短10年中，資產無形中縮水達10倍以上之多，可謂得不償失。

李同榮分析，2021年台灣經濟成長率達6.45%，是近10年之最，在新冠疫情中，台灣經濟表現讓全世界刮目相看，現在只剩下兩岸關係成為台灣經濟成長的絆腳石，兩岸關係就是台灣經濟與房市最大的一隻灰犀牛，台海衝突若能理性解套，台灣將迎來第二次經濟發展的奇蹟。

李同榮認為再過幾年，兩岸之間關係若不改善，一定會升高衝突，甚至擦槍走火，但真正大規模戰事不易發生，過程可能是「驚濤駭浪」，但最終結局一定是理性收場。

他強調，在驚濤駭浪與理性收場之間，房地產一定會經過暴跌與暴漲的動盪格局，不過最終房價會回到基本面的軌道上，一旦台海局勢緊繃，正是考驗恐懼與貪婪的人性，也將會是台美斷交後45年來房地產難得危機入市的契機。