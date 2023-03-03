這幾個月來，各界熱議「麥卡錫訪台」。彷彿從裴洛西去年的「驚天訪台」後，美國議長訪台變成一個「必答題」；尤其習慣於「從自我看世界」的台灣人很容易認為：「他們愛台就應該訪台」！

可是假如從麥卡錫的角度看，此行是他當前的急辦要務嗎？甚至，此行對他的政治投資，利害勝算如何？

首先，國人對於美國議長貴為僅次於副總統的元首繼承人一事充滿了遐想，彷彿「準總統」就在眼前。但是美國歷史上從未發生過正副總統同時出事，而由議長代行元首的例子，以後發生的可能性也微乎其微。換言之，議長「備位元首」只是個看得著卻用不到的虛銜。而國人恐怕不相信的是：美國議長竟然逐漸變成美國政壇折舊率最高、最棘手的職位之一；還曾經有人被黃袍加身，卻急忙脫下的前例。

我兩度派駐華府駐美代表處工作期間，曾接觸過兩位後來擔任議長的政界人士。一為金瑞契(Newt Gingrich)，一為裴洛西。

金瑞契跟我1980年代初識時僅為共和黨新進眾議員，1995年獲選國會議長，還曾獲選《時代》雜誌年度風雲人物。1997年他先後訪問大陸與台灣，沒想到隔年(1998)國會選舉共和黨慘敗，媒體將之歸咎於金氏領導無方，若干眾院同僚更醞釀「政變」罷黜他的議長職位。在不敵各方壓力之下，金氏被迫請辭。在卸任前最後主持的一場會議中，他直率地表示，很高興以後不再與「食人族」打交道了！

裴洛西已為國人熟悉，我1990年代擔任駐美國會組長時，裴氏適為眾院情報委員會成員。有次我因公前往拜會，結果她在議場忙碌，我直奔議場，跟她邊走邊談，希望在她驅車趕往下一行程前完成簡報。不料她竟邀我同車，車上她一邊聽我陳述、一邊掏鏡整理儀容，準備下車後繼續光鮮跑攤。這種強勢灑脫與重視形象的女性特質，在美國政界群「雄」之中備顯凸出。難怪兩度擔任議長，訪台爭議中一「婦」當關、萬夫莫敵！

在金瑞契與裴洛西之間的三位議長是共和黨的海斯特(Dennis Hastert)、貝納(John Boehner)與賴恩(Paul Ryan)，不幸的是三人均未留下令人懷念的紀錄。

海氏任期最長(1999～2007年)，但是卸任後因為性侵幼童被判入獄。裴氏接其遺缺(2007～2011年)，卸任後由貝納接任。貝氏任內(2011～2015年)杯葛白宮多項法案，反遭歐巴馬否決。他改採妥協政策，結果被同黨保守派議員醞釀罷免，他無奈於2015年請辭。

貝納下台後，首先競選議長者就是今天國人熟悉的麥卡錫。但是黨內同僚認為他跟貝納作風一樣，反而支持無意參選的賴恩。賴氏2015年勉強接任後，旋於2018年宣稱因「家庭原因」請辭退休，傳說與同黨川普總統有關。已卸任多年的前任議長裴洛西，爰於2019年回鍋接任，直到今年初。

在這長達30年的議長大風吹後，麥卡錫終於圓了議長夢。但他是在歷經15輪投票後勉強當選，期間為了避免再嘗2015年競選議長時的敗績，對於黨內極端保守派同僚的杯葛大幅讓步；同意給予後者干預美國財政預算、調查司法情報機構與介入國會重要人事，甚至可罷黜議長的權力。因此，美國輿論界已近乎蓋棺論定地預言麥氏將成為「傀儡議長」，CNN更挖苦地說他已自宮(neuter)議長大部分原有的影響力。

今日美國議長權力式微，實與美國兩黨惡鬥有關；其間又涉及共和黨內派系競爭白熱化。麥氏好不容易圓的究竟是美夢，還是步上金瑞契等前輩的「噩夢」，有待觀察。但是，毫無疑問的，他眼下急待償還的國內「政債」超多，訪台應非優先急務。此外，身為一個菜鳥議長，他與裴洛西資深議長畢業旅行的性質不同，必須仔細盤點訪台的利弊得失，尤其其間涉及複雜的美中台互動關係。

因此，我今年初跟友人打賭：麥氏不可能在一、兩年內訪台。除非麥氏被眾院友台的極端保守派同僚「施壓訪台」，想藉之挑釁大陸、刷存在感，讓北京與拜登政府難堪。果真如此，就涉及美國的內部黨爭，跟愛不愛台沒有太大關係。

無論如何，面對美國這麼一個政治人物的訪台，再進一步深思「裴洛西後遺症」，台灣人還興奮地抱著「議長情結」寄予厚望嗎？

（作者為前大使、國立清華大學副教授）