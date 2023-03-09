美國眾議院議長麥卡錫昨證實，將在美國與我國總統蔡英文會面，但麥卡錫也強調這不是因為中國大陸的恐嚇威脅，對此，民進黨立院黨團表示，蔡英文總統出訪慣例都是台美雙方官方宣布為主，麥卡錫已經向《彭博社》宣布，所以成行的機率非常高。

民進黨立院黨團指出，台美行程都是共同磋商，台灣有權利接待所有的朋友，唯一不能縱容中國大陸說三道四，影響這樣的互動，蔡英文總統和美國都會考慮，做出最好的安排。

民進黨立院黨團表示，4月份總統如果真的到美國，算是一個突破，台灣在國際上一直沒有被公平對待，只是希望國際對台灣民選總統有公平對待，這個成果是全民共享，未來不管誰當總統都希望創下先例流傳下去，麥卡錫如果在美國接機或接待，這是破例紀錄，中國大陸的憤怒，只要有台灣存在一天，都會憤怒。

民進黨立委劉世芳指出，蔡英文總統跟麥卡錫在美國公開見面是非常高程度的外交突破，台灣開始有民選總統以來，都是保持良好的互動交流關係，站在所有民選的立場上，小英總統這次務實穩健外交，可以在美國跟議長見面是難能可貴的外交突破。