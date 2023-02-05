每年2月21日為世界母語日，花蓮吉安鄉立圖書館將在11日舉辦「國際母語日－我歡喜說母語」活動，透過閩南語及英文繪本，帶領學童探索母語文化，培養閱讀樂趣，替寒假畫下完美句點。
吉安鄉公所表示，語言是文化的載體與靈魂，是認識族群歷史文化的關鍵途徑，因此鄉長游淑貞極為重視多元族群語言的傳承教育，透過觀察與閱讀族群相關書籍，以語言來口說歷史與故事。
吉安鄉公所響應世界母語日，11日上午10時30分至12時30分，將在吉安鄉立圖書館親子區舉辦「我歡喜說母語」活動，邀請東華大學語言中心的陳勁廷老師等人，帶領親子一同體驗閱讀的樂趣，藉由開放生動有趣的方式，讓多元文化永續。
吉安鄉公所表示，「我歡喜說母語」活動預計招收15組親子家庭，即起攜帶借書證至吉安圖書館或慶豐閱覽室服務台借閱4本書，即可填寫報名表，額滿為止。
此外，吉安鄉公所與鄉圖書館為引領孩子體驗閱讀魅力，平時透過親子閱讀時間、英語繪本研習營、假日電影院等活動，啟動豐富的想像與創造力，促進孩童獨立思考與溝通表達能力，同時將觸角延伸進入校園，攜手各校舉辦聯合主題書展，協助學童辦理借書證，培養閱讀習慣，讓圖書館成為人人一生受用的智慧寶庫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。