花蓮吉安鄉立圖書館響應世界母語日，本月11日將舉辦「國際母語日－我歡喜說母語」活動，透過閩南語及英文繪本，帶領學童探索母語文化。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉立圖書館響應世界母語日，本月11日將舉辦「國際母語日－我歡喜說母語」活動，透過閩南語及英文繪本，帶領學童探索母語文化。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

每年2月21日為世界母語日，花蓮吉安鄉立圖書館將在11日舉辦「國際母語日－我歡喜說母語」活動，透過閩南語及英文繪本，帶領學童探索母語文化，培養閱讀樂趣，替寒假畫下完美句點。

吉安鄉公所表示，語言是文化的載體與靈魂，是認識族群歷史文化的關鍵途徑，因此鄉長游淑貞極為重視多元族群語言的傳承教育，透過觀察與閱讀族群相關書籍，以語言來口說歷史與故事。

吉安鄉公所響應世界母語日，11日上午10時30分至12時30分，將在吉安鄉立圖書館親子區舉辦「我歡喜說母語」活動，邀請東華大學語言中心的陳勁廷老師等人，帶領親子一同體驗閱讀的樂趣，藉由開放生動有趣的方式，讓多元文化永續。

吉安鄉公所表示，「我歡喜說母語」活動預計招收15組親子家庭，即起攜帶借書證至吉安圖書館或慶豐閱覽室服務台借閱4本書，即可填寫報名表，額滿為止。

此外，吉安鄉公所與鄉圖書館為引領孩子體驗閱讀魅力，平時透過親子閱讀時間、英語繪本研習營、假日電影院等活動，啟動豐富的想像與創造力，促進孩童獨立思考與溝通表達能力，同時將觸角延伸進入校園，攜手各校舉辦聯合主題書展，協助學童辦理借書證，培養閱讀習慣，讓圖書館成為人人一生受用的智慧寶庫。