花蓮一名43歲吳姓女子，疑似喝醉後倒臥在水源大橋，沒想到被路過的計程車輾過，司機驚嚇趕緊報警，吳女送醫不治，經抽血後酒測值0.54毫克，警方調查後發現，吳女為單親媽媽，獨力扶養3位小孩，最小女兒僅2歲，平常就常在外喝酒，疑似酒醉路倒後遭輾斃，整起事件仍待釐清責任。

周姓計程車司機向警方表示，今清晨至秀林鄉水源村載客，剛接到客人出村落行經吉安鄉建國路2段水源大橋南下車道時，感覺車子壓到東西，下車查看發現壓到人，隨即報案並通知救護車救援。

根據警方查訪，吳姓婦人為當地村民，是一名單親媽，目前家中有三位小孩，家中經濟狀況不佳，但仍經常在外喝酒，目前最小的女兒僅有2歲，她遭撞死後三位小孩頓失依靠，將會通報社會局協助。

吉安警分局指出，遭輾壓的吳姓女子年約43歲，家住水源村，送往花蓮慈濟醫院急救後仍傷重不治，初步調查，吳女抽血換算酒測值0.54毫克、周姓司機酒測值為零，詳細事故原因警方將進一步調查釐清中。

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