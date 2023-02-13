花蓮市長魏嘉彥（左二）今天親將市公所匯集的物資送抵台北慈濟基金會，明將與全台愛心一起送至土耳其。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

土耳其6日發生規模7.8強震後，大小餘震不斷，當地住家、學校、醫院等大量建築物倒塌，近3.4萬人罹難，台灣各界愛心物資陸續透過台北慈濟基金會匯集送到土國，不過數量超乎預期，今傍晚5點截止，花蓮市長魏嘉彥則趕在時間截止前，親手將市公所同仁捐贈物資送抵台北，明天將與全台物資一併送至災區。

土耳其駐台辦事處委託慈濟基金會代收震災愛心物資，由於數量很快達標且超乎預期，便緊急宣布募集活動提前於今天傍晚5時結束。

花蓮市公所上周五發起物資捐贈後，陸續收到抗寒衣物、棉被、毛毯、睡袋、保溫杯瓶、嬰兒衣物、女性生理用品等，約近千樣物品，將公所簡報室堆得滿滿，今早大家趕緊打包裝箱後，魏嘉彥則在上午9時30分出發前往台北，歷經6個多小時的車程，順利在收件截止時間前，將市公所的愛心送抵位在台北市內湖區的慈濟基金會。

市長魏嘉彥見市公所在短時間內募集許多物資，十分感動，他說，上周五號召同仁募集全新或家中未用到的物品，捐贈給土耳其，沒想到大家都很有愛心，帶了許多的生活用品，還有里長與市民也自掏腰包購買全新的毛毯棉被，希望市公所協助代送。

前來關心的縣議員魏嘉賢則捐出自己一個月的薪水，協助土耳其賑災使用，他說，天災難防，希望大家都能有防災意志，同時也期盼每人都有人溺己溺的精神，發揮愛心援助受災國家，度過艱難時刻。