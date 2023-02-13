佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，今天舉辦圓寂讚頌典禮，會後發引台南大仙寺「荼毘」（燒化），立委傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚連袂到佛光山參加圓寂讚頌典禮，肯定大師濟仁佈愛，對人間佛教有巨大貢獻。

佛光山今天舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，清晨佛光山響起梵唄佛號，全台各地佛光人湧入參加星雲大師圓寂讚頌大典，台29線6點多，大型遊覽車從佛陀紀念館排至大樹斜張橋，一車車載來各地佛光信眾，不少長輩坐輪椅、拄著柺杖，不辭遠途。

大師贈一筆字墨寶「仁慈應世」給傅崐萁，傅縣長伉儷回贈大師圍巾，親手為大師圍上。(戴志揚翻攝)

大師贈一筆字墨寶「仁慈應世」給傅崐萁，傅縣長伉儷回贈大師圍巾，親手為大師圍上。(戴志揚翻攝)

立委傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚昨深夜從花蓮出發， 清晨五點多到佛光山。由佛光山住持釋心保和尚接待，獲贈中堂星雲大師墨寶，文字為「心懷度眾慈悲願， 身似法海不繫舟， 問我生平何功德， 平安幸福照五大洲」，以及星雲大師全集。

由於星雲大師生前與傅崐萁頗有交情，傅崐萁憶及2013年11月29日率領花蓮縣政府一級主管及夫人徐榛蔚，專程拜會佛光山開山宗長星雲大師。

「來到佛館，讓我有回家的感受。」傅崐萁當時表示，一直希望帶領縣府一級主管來到佛館實地考察，感謝大師熱誠的接待。傅還談及花蓮四維高中校長黃英吉是大師弟子，以佛教感化學生，栽培學習低成就的學生，畢業後都能考取證照，擁有一技之長回饋社會；在學校推動「說好話、做好事及存好心」三好運動，積極實現三好校園。

「花蓮是台灣第一大縣，傅縣長領導有方，帶領花蓮縣成為全國模範縣。」星雲大師表示，花蓮是有前途和國際性的城市，國際人士來台都會到花蓮；早年選地興建佛光山時曾考慮花蓮，後來慈濟已在花蓮風光發展，並將慈善事業發揚到全世界。

「但傳播慈善容易，傳播佛法困難」，大師當時語重心長表示，世界非一個人的，需要集體創作大家一起來。星雲大師也叮嚀縣府官員，老百姓要幸福、安樂、平安，政治人物要多為大眾做些事情。隨後，大師贈一筆字墨寶「仁慈應世」給傅崐萁，傅縣長伉儷回贈大師圍巾，親手為大師圍上。

星雲大師讚頌大典莊嚴有秩，佛光山在大雄寶殿前廣場架設大型螢幕轉播，現場約坐滿上萬佛光信眾，跟著誦念佛號，靜心等候。結束後，發引台南白河大仙寺「荼毘」（燒化），預計下午1點抵白河交流道、1點30分抵大仙寺，2點進行荼毘儀式，5點30分過後返回佛光山。