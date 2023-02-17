福容淡水店也是遊程導覽項目。(戴志揚翻攝)

國內第一個以人生「續杯」為號召，打造主題性、文化領域、地方創生的樂齡遊程業態正式登場。「REFILL續杯」創辦人張志嘉表示，退休族群的人生智慧和歷練，不應該隨著退出職場而終止。從傳統觀點「活到老學到老」，還不足以詮釋銀髮樂齡與退休族群的積極人生。

「REFILL續杯」創辦人張志嘉表示，退休族群的人生智慧和歷練，不應該隨著退出職場而終止。(戴志揚翻攝)

50歲以上輕熟齡、熟齡與銀髮樂齡退休族群，休閒期望與人生實現是什麼? 所以構思「人生續杯」原型，以「50輕熟齡」、「60花甲70爺奶退休族群」為目標對象，最後定調「REFILL續杯」打造成「人生品牌」。鏈接幫助活絡地方創生與城鄉創生弱勢區域發展，在利他、文化和休閒活動之間取得平衡。他強調，銀髮也可以在「人生續杯」旅程中回饋弱勢，創造人生旅程中最溫暖的回憶。更鼓勵20歲以上「年輕拿鐵」與父母共GO青春之旅，為這場休閒革命掀起「人文關懷」新浪潮。

為打造有別於其他休閒旅遊內容，張志嘉在導覽遊程設計上，特別邀請國立故宮博物前院長馮明珠陪伴文化導覽。各領域陪伴講師分別為:國寶級陶藝家李國欽、國際時尚大師黃秀瑾、藍染大師江婕妤、工藝之家陶藝大師谷源濤、淡水福容飯店總經理陳柏宏、福容貝悅飯店總經理戴瑞宏、全家便利商店E-Retail事業部長王啟丞、百大青農花蓮阿美族蘇秀蓮、臺東排灣族宋萍芳、宜蘭內城鐵牛力阿卡耆老林乾鍾、臺灣客家獅國寶級大師鄭保寧及鄭香浩、彰化王功蚵藝生態文化達人林東信、一粒麥子基金會高晨瀚等。而在遊程住宿方面更是為學員精心安排五星級渡假飯店，與文創民宿休閒行館特殊體驗。

課程安排欣賞臺灣客家獅表演與體驗鑼鼓喧天。(戴志揚翻攝)

學員在地人文與生態導覽遊程體驗。(戴志揚翻攝)

「REFILL續杯」課程已經開放報名，每一梯次學程為期3個月，費用58000元，首開放第一年學員優惠價38000元。「REFILL續杯」是一個沒有教室、跳脫限制、鼓勵擁有的輕學輕旅舒適圈。學員可自由選擇自己喜愛的休閒課程，內容涵蓋五星級渡假飯店或文創民宿休閒行館體驗行程、城鄉創生導覽遊程體驗、文化藝術導覽遊程、原住民族與客家地方戲曲欣賞體驗遊程、時尚藝術創作與街頭時尚體驗、藍染與陶藝及其他手作體驗、我的人生敘事線上視訊互動、名人敘事互動講座、拓展人際關係社交團聚餐會等。學程結束後，邀請學員家人參加結業觀禮，欣賞學員時尚風華走秀表演與文化藝術作品展，繼而凝聚家庭代際關係。