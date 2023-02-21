親子消防體驗營可看見常在救災行動中扮演重要角色的搜救犬亮相表演。 (義大皇家酒店提供)

「致敬軍公教」住房專案雙人住房一泊二食，可品嚐到星亞自助晚餐二客。(義大皇家酒店提供)

為了推廣防災觀念，高雄義大皇家酒店與高雄市第四救災救護大隊及高雄市防火宣導義消大樹分隊於2月25、26日兩天，在飯店舉辦親子消防體驗營，讓親子藉由親身體驗學習滅火設備的使用方式及救災知識。另外，常在救災行動中扮演重要角色的搜救犬傳八與阿卡也將出任務，當日入住的房客可免費參加消防體驗營。業者同步推出「致敬軍公教」住房專案，雙人住房一泊二食，平日優惠價4600元起。

高雄市第四救災救護大隊於2月25、26日兩天下午3點起在義大皇家酒店舉辦消防體驗營，大隊長薛裕霖表示：「消防觀念必須從小扎根，因此消防局除了不定期在各機關學校舉辦宣導課程外，特別在今年開學後的第一個連續假期，選擇親子渡假義大皇家酒店擴大舉辦體驗營。」

救護大隊的同仁們設計5種防災互動遊戲，包括水帶使用方式與拋擲技巧的「水帶保齡球」、著消防衣物裝備的「親子著裝接力賽」、如何在濃煙屋逃生的「濃煙屋大地逃生」、滅火逃生設備運用的「救生套圈圈」以及「消防搜救犬展示表演」，讓民眾從遊戲中認識防災重要性與基本的救災知識，也能透過親身體驗的過程理解消防員的辛勞。活動期間入住義大皇家酒店的房客，可以1位大人搭配1位兒童組隊參加。

體恤消防人員辛勞，業者也推出「致敬軍公教」住房專案，即日起至12月29日止，雙人入住豪華客房一晚、含自助式早餐與星亞自助晚餐二客，平日優惠價4600元起，連續假日每房加價1500元，1成服務費另計。可享受飯店內上千坪的休閒設施，室內水療館、戶外戲水池、三溫暖、健身房等，通通免費使用；再品嚐星亞自助餐廳晚餐Buffet，匯聚中、日、西式繽紛豐富的菜色，讓警義消可以大啖美食補充元氣。