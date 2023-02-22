游書庭感動信徒對宗教的虔誠與凝聚力。（艾迪昇傳播提供）

游書庭（右）和師弟徐新洋上節目，好表現讓主持人胡瓜（中）稱讚。（艾迪昇傳播提供）

白沙屯媽祖在台掀起朝聖風潮，艾迪昇演員游書庭日前和友人南下參與盛事，展開進香初體驗。為了幫剛出院的奶奶，以及自己的健康、事業祈福，他行前特地準備代表喜氣的紅色衣服，要去沾媽祖的福氣，此外，他還採買各式乾糧、能量飲料，不料完全派不上用場，沿途補給站已經備妥各式食品、飲料，甚至連暖暖包、醫藥用品全一應具全，他忍不住驚呼：「好驚人，這麼強大的向心力，這麼虔誠發心，真叫人感動。」

人生首度參與媽祖進香，第一次鑽轎腳見證到台灣文化，當見到沿路信眾攜家帶眷，揹著行囊、簡易睡墊，甚至還拖著嬰兒車，每個人臉上散發出的祥和、凝聚感，他內心充滿感動，有感而發：「參與了一場很有意義、很溫暖的盛事。」他將心情與照片發在臉書，卻意外引起粉絲接力留言PO直擊照，讓他始料未及，直說幸好當下沒做出奇怪的事情。

他描述當天南下進香，空曠處風大，頭髮被吹得亂七八糟，當時無暇多想，畢竟一心虔誠地跟著隊伍前行祈福，結果回台北發文分享進香心情時，不少粉絲紛紛傳訊或留言發照片，透露其實有拍到他，但是不好意思相認。還有熱情粉絲得知他參與繞境，隔天特地寄來媽祖平安符與胸章等紀念品，讓他備感窩心。

因為卡在台北工作，游書庭無法走完全程，只能匆匆跟了1天，完成他的初體驗。回到台北，他笑說或許是心理因素，工作狀態「如有神助」，他解釋，進香當天穿著喜氣大紅色，回到台北上節目，竟然也剛好要穿紅色衣服入鏡，結果進行競賽遊戲時，表現得非常好，完全出乎他預料，再加上之前談好的電影與戲劇都順利進行，讓他直呼「果然有拜有保庇」。