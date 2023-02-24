米蘭時裝周如火如荼地舉行中，各國巨星也動身前往米蘭共襄盛舉，其中包含韓知名男團男團NCT 門面擔當JENO、大陸男星肖戰等，兩人分別邀參加25日晚間舉辦的FERRAGAMO 2023秋冬大秀、24日晚間九點登場的GUCCI、TOD’s秋冬時裝大秀，其中狹帶著高人氣，機場穿搭一口氣登上超過十個國家熱搜趨勢，由於米蘭機場沒有特殊通道，也因此吸引眾多粉絲拿著玫瑰、紅布條應援、迎接，人數眾多一度癱瘓機場，人氣勢不可擋。

NCT JENO將出席台灣時間2月25日晚上6點半舉辦的FERRAGAMO 2023秋冬時裝秀，Top Handle手提包12萬7000元、男士拼接軍靴5萬1900元、裸色風衣外套13萬9000元、裸色西裝套裝16萬9000元。（FERRAGAMO提供）

NCT 門面擔當JENO以2023春夏系列裸色風衣外套，搭配同色系西裝套裝輕便亮相於仁川機場，修身的剪裁將近180公分的身材，襯托地更加修長，手上則搭配旅行好夥伴Top Handle手提包，兼具時髦舒適的裝扮，讓他一連獲得韓媒「令人心動的帥氣」、「將機場當Runway走的男人」、「氛圍男神」等稱號。

肖戰將以代言人之姿，出席於台灣時間24日下午四點半點登場的GUCCI 2023秋冬時裝大秀。（摘自TOD’s微博）

肖戰粉絲於米蘭機場外手拿玫瑰、紅布條接機。（摘自微博 ＠天上都是小星星）

而因《陳情令》爆紅的肖戰，則以休閒的黑色帽T、長板大衣，休閒的裝束看起來更顯年輕，於大陸出發時由於走特殊通關，粉絲未能見上一面，但因米蘭機場無特殊通道，粉絲們則透過網路串連於微博、推特等社群平台，以「肖戰海外粉絲機場應援」的hashtag呼籲接機的粉絲們，一人一束紅玫瑰、手拿紅布條等迎接，從粉絲曝光的照片也能看見，在機場迎接笑的粉絲除亞洲面孔外，大多為歐美面孔，除顯現肖戰在全球的熱度，也可以想見GUCCI、TOD’s大秀當日秀場外肯定人滿為患。