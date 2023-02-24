演員張懷媗曾在多部戲劇作品中展現精湛的演技，去年8月更曬出婚戒公布結婚消息，但近幾年漸漸將重心轉向自創品牌，鮮少出現在螢光幕前。不料，近日她的臉書粉絲專頁突然被盜用，雖然委託專業人士連夜搶救仍未見結果，讓她坦言超級崩潰。

張懷媗日前在臉書上傳影片透露帳號被盜的狀況，表示自己有3個臉書帳號，包括個人帳號及粉絲專頁「張懷媗 Bella」，從18日開始，她的帳號遭到異常登入，19日早上6點過後，臉書資料全部被修改，擁有13萬粉絲的專頁被清空，她的IG隨後也被入侵，目前三個帳號都和工程師團隊努力搶救中，對於這段期間讓粉絲擔憂及造成不便之處，讓她感到相當抱歉

而昨日（23）在另一個個人臉書發文表示「把粉絲專頁搞丟了」，向粉絲說明最新的進度，所幸此次事件並未波及到自創品牌的帳號與公司資料，公司業務仍維持營運，但她坦言已經心力交瘁。

張懷媗最後也提醒粉絲，「三個帳號目前還沒有搶救回來，也還在與對方持續交戰」，呼籲如果收到可疑信件和訊息，一定要再三確認，擔心粉絲因為這件事而受騙。