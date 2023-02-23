台灣女星陳妍希和大陸男星陳曉因合作《神鵰俠侶》相識相愛，2016年登記結婚後，共同育有1子「小星星」，甜蜜婚姻羨煞旁人。而近日陳妍希參加大陸綜藝節目《半熟戀人2》，分享7年來的婚姻生活，透露自己幾乎天天會對陳曉說說我愛你，但也爆料陳曉在私底下的生活技能為零，引來網友的不滿，挖出過往夫妻倆受訪的影片打臉陳妍希，意外引發質疑聲浪。

在《半熟戀人2》最新一集的訪談當中，陳妍希透露老公陳曉對演戲有很多自己的想法但在生活上就是一個所有技能為零的人，她還舉例家中有一台自動咖啡機，但陳曉要喝咖啡時總會說「老婆可以幫我弄一杯咖啡嗎？」陳妍希只好教他並按下電源鍵咖啡就會出來了，她還不忘鼓勵陳曉說「是不是很神奇啊」。而當嘉賓張雨綺提到愛意需要表達與讚美時，陳妍希則表示自己其實很常說，幾乎每天都會向陳曉說我愛你，閃瞎現場所有來賓與觀眾。

但網友看到這段影片後卻忍不住挖出陳妍希與陳曉過去受訪時的影片，當時聊到雙方私下的模樣時，陳妍希則表示陳曉很溫柔，沒事都會幫她按摩跟煮飯，對比她在節目中稱陳曉「生活技能零」，引來網友不滿及質疑，認為陳妍希在刻意創造陳曉的人設，紛紛表示「生活技能為零的人怎麼在劇組待一年九個月的」、「陳曉入行以來說的私事都沒這位這兩周說得多，放過他吧」、「被這大姊嚇暈了，他到底要幹嘛啊？有這麼立人設的嗎？」；但也有其他網友認為陳妍希的意思是陳曉撒嬌要老婆服務的表現，並不是真的說他是生活白癡，意外引起兩派人馬論戰。