男星劉至翰是劉尚謙之子，長相俊俏、身材高大，早年活躍於偶像劇與鄉土劇，過去曾在《意難忘》、《天下父母心》、《牽手》等劇中演出，受到大批媽媽粉絲的歡迎，但2年前拍完《炮仔聲》後劉至翰就淡出螢光幕。而近日他登上小S（徐熙娣）所主持的綜藝節目《小姐不熙娣》透露自己這2年多來其實都有在工作，景氣好時還能「日入百萬」讓所有人相當吃驚。

劉至翰在近日播出的《小姐不熙娣》中，談到自己休息的這兩年是想要挑戰不同的事物，所以他曾轉行當房仲，也開始直播賣水晶，而且很幸運的一開始就認識專門做水晶的台灣大咖，因此他還曾一起跟到產地及加工地勘查、研究。然而水晶的種類非常豐富加上又是天然的東西，因此他為了要仔細確認每顆品質都沒問題，最忙碌時曾有過下午1點去選貨，之後就開始一一查驗水晶有無瑕疵，接著晚上8點開始直播賣貨，一段播出就4個小時，而且過去還曾一連直播三段，共12小時過。

然後直播結束後劉至翰還要自己包裝，一邊檢驗貨品是否還有瑕疵，包完貨大約凌晨3點再看新貨，回來還要整理，隔天早上7點就要開始PO社群貼文，做直播的前置作業，一直忙到中午11點才睡覺，睡到下午1點起來接著同樣的模式，景氣好的時候一天的營業額可達到日收百萬。但劉至翰也強調，當時雖然十分忙碌但身體也完全累垮，整個人看起來很蒼老。

而根據《鏡週刊》報導，劉至翰最近簽了新的經紀公司，想重新開始演藝事業，而他為了雕塑體態，每週至少上健身房4次，半年就瘦了12公斤，十分拚命，日前他也表示參與本土劇《市井豪門》的演出，讓粉絲相當期待。