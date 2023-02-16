「偶像始祖」劉文正前經紀人夏玉順15日驚曝劉文正在去年11月12日生日前夕因心肌梗塞於美國猝逝，今16日夏玉順受訪時卻改口表示，劉文正還在世，但永遠不會見人，消息一出再度震撼華人圈。而他「死而復生」的消息傳得沸沸揚揚，劉文正高齡94歲的二姨李庚濟則出面證實他人確實還活著也在菲律賓好好生活著，李庚濟更直接打臉夏玉順曾與劉文正聯絡的說法。

夏玉順過去曾是演藝圈的王牌經紀人，一手捧紅多位大咖明星，其中就包含劉文正，因此她在公開劉文正2022年底病逝的消息後，大眾深信不疑，但沒想到隔日就改口說他還活著，並透露因為大陸有人出資20億邀請他復出開唱，他覺得厭煩才詐死。但根據《ETtoday新聞雲》的報導，劉文正的二姨李庚濟接受採訪時透露，自己向劉文正本人電話確認過，人很平安的在菲律賓，也親自解釋和夏玉順已經很多年沒有聯絡，但這次的事件搞得有點大，「他本人的確有些不開心，但不願多作回應」維持一貫低調的個性。

而夏玉順先前對外聲稱劉文正的死訊時，曾一度被人指正劉文正並未過世，不久前還通過電話，但夏玉順接受採訪時卻不好氣地回應「劉文正明明就過世了，這位來自馬來西亞、姓歐的人卻來鬧我們的新聞，是個X的小混混。你們愛信不信就算了」之後便掛掉電話。如今說法再度被劉文正親二姨打臉。