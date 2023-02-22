台北市副市長李四川2月26日將代表市長蔣萬安出訪日本，並與東京都知事小池百合子會面，出席全球城市網絡永續高峰會。台北市長蔣萬安今天受訪也證實，他已指派李四川作為代表在二二八連假期間出訪。李四川表示，此行是先為蔣萬安探路，也會為蔣捎上親筆信給小池百合子。

李四川的日本出訪行程從2月26日至3月1日，據了解，北市府是在去年12月底就收到日本東京都知事小池百合子的邀請，蔣萬安為了留在台灣出席台北二二八紀念活動，這次才改派李四川出訪日本。

市府表示，前市長柯文哲任內就曾派員出席過永續高峰會，這次是小池百合子邀請，與會成員包括美國洛杉磯、南韓首爾等幾座大城市的市長、副市長，北市府將分享台北市的淨零排放氣候變遷議題，發表8分鐘演講。

李四川受訪表示，由於台北市與首爾市為姐妹市，首爾市預計也派副市長出席，屆時希望也可與對方進行城市交流；至於此行是否是先為蔣萬安未來出訪行探路，李四川表示認同，並說將會為蔣捎上親筆信給小池百合子。

據了解蔣萬安的親筆信中會提及感謝小池百合子在他當選市長時有捎來賀電，以及邀請她來台北市進行城市交流。

這次台北市將針對住商、運輸、廢棄物等淨零碳排議題，與全球各城市分享台北市的經驗，這次的出訪行程成員會以精簡、輕便為原則，僅由國際事務組2名翻譯陪同。