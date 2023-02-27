台北市立動物園斑哥羚羊「蘭雅」在2月5日產下一隻幼仔，由於是元宵節誕生，被取名為「元宵」。動物園表示，元宵出生後沒幾個小時便能站立，2至3天後健步如飛，現在牠的精神狀態良好，體重也正穩定成長。

元宵會跟在媽媽或姐姐身邊，有樣學樣地啣咬地上的枝葉。（北市動物園提供）

斑哥羚羊懷孕期將近10個月，一胎只生產一個寶寶，根據保育員推估，蘭雅約於去年4至5月與爸爸「梅忠忠」短暫共用場地期間，順利配對成功。園方表示，斑哥羚羊腹部不如伊蘭羚「曲線明顯」，頂多看來有些小腹便便，剛開始連保育員也未料到蘭雅與梅忠忠短暫相處時光裡，就成功懷孕，直到下半年幫蘭雅秤量體重時，才驚覺牠體重增加快30公斤。

在今年2月5日，蘭雅傍晚時分順利誕下幼仔。動物園說，剛出生的斑哥羚羊寶寶元宵身體健康，呱呱落地幾小時便能站立起身，蘭雅自行哺育餵奶後，才2至3天就已健步如飛，長至半歲大時，則會開始長角。

斑哥羚羊生性機警膽小，元宵大多時候都會躲藏在隱密處。（北市動物園提供）

園方表示，儘管元宵和媽媽、姐姐「小雅」會一同出沒在戶外活動場，但斑哥羚羊生性機警膽小，年幼的元宵多數時候躲藏在隱密處，避免被大家的視線捕捉。牠也會不時緊緊依偎在媽媽與姐姐身邊，跟前跟後，有樣學樣地啣咬地上的枝葉。

動物園說，民眾有機會走到非洲動物區的斑哥羚羊戶外活動場，千萬別錯過嬌小害羞的元宵，也呼籲民眾務必降低音量，才不會讓牠受到驚嚇。