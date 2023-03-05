獲得球星親筆簽名，是不少球迷夢寐以求的願望，今（5）日公鹿在自家主場迎戰七六人的豪強對決，「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）賽前替2位穿著公鹿球衣的小女球迷送上親筆簽名，沒想到卻中了對方的詭計。

Young Sixers fans trick Giannis into giving them an autograph pic.twitter.com/qTj1dSsKaN — dave (@nbadaves) March 5, 2023

頭戴耳機的字母哥熱身完畢後，走回休息室的途中碰上2位小女孩討簽名，字母哥欣然答應他們的要求，2位小球迷完成任務後歡欣鼓舞的回到座位區，並向旁人炫耀成果，但沒想到其中1名小球迷卻突然脫下了字母哥的球衣，裡頭穿的正是馬克西（Tyrese Maxey）0號七六人球衣，原來他們是費城的球迷，而這一切也全被場邊的攝影機捕捉了下來。

雖然這是一次完美無缺的計畫，但對於待球迷和藹的字母哥來說，沒有必要利用騙取簽名的手段，就算穿著其他隊伍的球衣，相信這位聯盟巨星也一定來者不拒。

挾帶著16連勝的驚人氣勢對陣七六人，公鹿在第3節末段曾拉出18分差距，卻無法將領先優勢維持到最後，哈登（James Harden）繳出38分、10助攻及9籃板的準大三元，加上恩比德（Joel Embiid）終場前41.4秒投進超前三分，最終七六人以133比130斬斷公鹿的連勝紀錄。