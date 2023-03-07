Giannis Antetokounmpo was 1 rebound shy of a triple double.



The greatest statpad of all-time 😂pic.twitter.com/2aYak3CYYe — NBA Muse (@NBAMuse24) March 6, 2023

公鹿隊主將「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）前役在對戰巫師的終場前幾秒，他那時累積8個籃板，運氣好撿到一個防守籃板，自己運球到前場籃下，這時對方已經沒人出手阻擋，他竟然故意把球砸向籃板再撿回，湊成第10個籃板（而且是進攻籃板）來達陣大三元！

美媒ESPN報導，這個籃板球後來遭到聯盟下令沒收，官方紀錄改為23分、9籃板、13助攻，阿提托康波生涯第35個大三元被取消了。阿提托康波賽後說：「我本來是想要得分的，但我又想那種情況還是留著球權比較好，我只是想要聰明打球，算是偷了1個籃板球。」

依照聯盟規則，持球者出手時必須「意圖把球投進」，這時候抓下來的才算籃板球，並且是要獨力拿下，被好幾個人撥來撥去才拿到的只會計算為「團隊籃板」。阿提托康波明顯是故意投不進，這時候就不能計算為籃板球。雖然被聯盟沒收了阿提托康波的籃板球，他的「出手未進」也被抹去了，所以投籃命中率53.8%略升至53.9%。

金塊大將約基奇（Nikola Jokic）不久前才達陣生涯第100次大三元，他也是在籃下補籃不進賺了幾個籃板，不過那都是官方承認的數字。約基奇賽後自嘲：「當你一心要刷數據的時候，這很容易。」