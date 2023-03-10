ESPN Sources: There is a growing possibility that Chicago Bulls guard Lonzo Ball will need a third surgical procedure on his right knee that would likely require another six months of recovery and rehabilitation. pic.twitter.com/pnToNKynhb — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基10日凌晨爆料，最近14個月內已經進行過兩次膝蓋修復手術的公牛後衛「球哥」朗佐鮑爾，可能需要第3次膝蓋手術，然後再經過6個月漫長復健，藉以趕上2023-24年球季的開打，問題是他能否保證膝蓋問題不再復發嗎？

身為2017年選秀榜眼，朗佐鮑爾自從2022年1月14日以後就沒上場打過球，儘管經歷兩次膝蓋手術，他在跑動、切入或跳躍時，膝蓋仍然出現疼痛感，所以只能提前宣告本季連1場都沒打就報銷，目前他的4年8000萬美元合約只執行到一半。

朗佐鮑爾生涯前兩季都在湖人打球，隨後前往鵜鶘打了兩季，但在上季跳槽公牛打了35場例行賽，交出場均13.0分、5.4籃板、5.1助攻與1.8抄截，三分命中率更達生涯最佳的4成23，還領軍公牛打出27勝13敗佳績，但在他膝蓋受傷後完全變調。

上季自從朗佐鮑爾沒打後，公牛只拿19勝23敗，雖以東區第6闖進季後賽，卻在首輪就遭公鹿淘汰，來到本季戰績仍然低迷，目前30勝36敗，剛好排在晉級附加賽邊緣的東區第11，以擁有拉文、迪羅薩與武切維奇等明星球員的他們來說，少了球哥確實整體戰力有差。