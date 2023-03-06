就算面對少了莫蘭特(禁賽)、迪昂布魯克斯(禁賽)與克拉克(膝傷整季報銷)3名主力的灰熊，快艇想要贏下韋斯布魯克加盟後的第一場勝利，仍然不太容易！靠著保羅喬治轟下42分，里歐納德也拿34分，快艇6日最後以135比129逆轉擊敗灰熊，總算拿到韋少加盟首勝，也中止最近5連敗。

原本一路領先的快艇，卻在下半場風雲變色，不僅遭到灰熊追上，甚至末節反以121比107大幅領先，可是接下來里歐納德與保羅喬治完全接管比賽，帶領快艇打出誇張24比2猛攻，也讓灰熊再也無力反撲，光在末節，快艇轟下38分，反觀灰熊只拿17分。

自從被爵士買斷合約加盟快艇，韋斯布魯克前5戰都以先發身份上場，卻全都輸球，其中包含兩度只輸國王1分的悲情落敗，結果今天他雖只拿9分、6助攻與5籃板，卻在最後2分47秒貢獻關鍵三分打，總算中止加盟快艇5連敗，也終結他的先發15連敗。

快艇另兩位新援表現也很出色，艾瑞克戈登替補攻下17分，普朗里15分、9籃板；灰熊以貝恩30分最高，泰厄斯瓊斯25分、12助攻，傑倫傑克生24分，他們下一戰將於8日續在洛杉磯迎戰湖人，屆時莫蘭特仍因直播亮槍事件禁賽不能上場。