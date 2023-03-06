bathroom right before seeing the ending of the game. 🤦🏾‍♂️. Happens all the time. Never get to the end. Anyways felt real as hell. Lol. Gm everyone 😁 — LeBron James (@KingJames) March 5, 2023

目前仍因右腳肌腱受傷缺陣的湖人「小皇帝」詹姆斯，6日除了發推恭喜湖人能在自家主場擊敗柯瑞領軍的勇士，更發推自己早上作夢夢到自己跟「飛人」喬丹分別代表杜克大學與北卡羅萊納大學進行NCAA男籃冠軍賽對決，卻因自己的「尿意」無法看到最終結局！

「我剛睡醒做了一個夢，夢見北卡羅萊納大學跟杜克大學在爭奪全美冠軍，我和喬丹在比賽當中針鋒相對，」詹姆斯發推表示，「非常棒的感覺！超級經典賽事！打到最後5秒雙方94平、北卡球權，但我的身體把我叫醒去上廁所，沒看到結局，每次都這樣，都看不到結局，無論怎樣感覺很真實，大家早安！」

畢竟這是作夢，這種超級經典的大學對戰戲碼，除了因為喬丹與詹姆斯處於不同年代，永遠不可能真實發生，詹姆斯更在2003年以超級高中生球員身分被騎士選上，從此展開輝煌的NBA職業生涯，他根本連大學都沒念過，反觀喬丹在北卡念了3年，才在1984年進入NBA，且在1986年完成大學學業。