南投縣立委補選將在3月4日投票，近日已成政壇焦點，藍營選將林明溱更是遭到對手猛攻。曾任台北市副市長的李永萍認為，南投選情轉為膠著，這樣發展確實讓人意外。她也指出，相較前幾場選戰，藍營內部確實鬆懈了，但在228連假的輔選情況來看，已經有所回神。

李永萍提到，南投立委補選，大概從1個多禮拜前，就傳出有點緊張，本來這幾次連續的補選，外界都比較關注台北市王鴻薇跟吳怡農的選舉，因為該選舉極具有戲劇性，王鴻薇名氣大、夠強勢，但選區沒有經營過；綠營的吳怡農上次雖然敗給蔣萬安，但還是在地方上持續耕耘，因此當時吸引了大家的目光。

至於南投立委補選方面，她表示，前期很少人關心，特別是藍營政治圈人物很少會提出南投立委補選討論，主要是大家跟縣長許淑華心情一樣，認為林明溱勝選是理所當然的事，林不但是老縣長，而且任內政績相當顯著。李永萍說到，自己曾受邀去南投，當地人對林明溱的印象非常好，且執政的時候也把南投變成非常穩定的觀光縣。

李永萍坦言，對於這次立委補選，國民黨內部政治人物反省，藍營是鬆懈了，從黃敏惠贏、王鴻薇贏，接下認為林明溱會贏，已經想的有點理所當然，尤其是在林有很強的樁腳、很強的地方經營，加上新縣長許淑華會積極輔選的情況下。

對於綠營戰將蔡培慧，李永萍也分析，剛剛跟許淑華對戰過，表現不差，本身有很強的鬥志跟戰力。但選情會打到這樣，是因為林明溱一開始不想選這席立委，當時國民黨內部又有很多年輕人想出馬角逐，最後黨主席朱立倫考量到，短時間的選舉，怕內部出現裂痕。但她也指出，從客觀角度來分析，補選的情況投票率會不高，且最後比的不是空軍，而是地方組織的動員力，藍營現在看起來是有回神了。