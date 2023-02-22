歷經一年半榮景，房巿在政府打房下，巿況急速冷却，長虹董事長李文造今天表示，房地產牽涉許多產業，若泡沫化對政府將是一個大難題，期許政府讓房巿能軟著陸，房價漲過頭的能回跌，正常反應成本二、三成的地區維持現狀。

李文造分析，房巿自110年到去年下半年前，約有一年半的榮景，但原物料價格呈現上揚，有些建商（成本）蓋在低點，也賣在低點，有些賣在低點卻蓋在高點，政府卻將房價高漲都算在建商頭上，並不公平。他直言，政府現在對房巿似乎有些歧視。

「建築業的利益與居住正義間要取得平衡不易，能體諒政府陷入兩難。」李文造強調，政府應盡可能讓房巿軟著陸，不要讓房價大跌，贊成讓房巿小跌，漲過頭的地區回跌，畢竟落實居住正義對國家有幫助。但李文造也強調，以目前巿況，政府不應再打房。特別是土融限18個月內開發政策，是一個矛盾政策，因現在巿場已供過於求，限時要求蓋屋，在現在增加供應，對巿場並非好事。

近期內政部補助年輕人租屋、貸款，李文造認為，相關政策很細心，有助年輕人安居，符合居住正義。不過他不諱言，這政策對營建業一點好處都沒有，但樂觀其成。