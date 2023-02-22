台北市長蔣萬安22日出席市府教育局推出「樂齡進修券」記者會，他在致詞時表示，這項政策落實了他在選前的承諾，讓長輩們走出戶外、走向社區大學。教育局則表示，將於12所社區大學開設共36堂樂齡課程，首波開放1200位名65歲以上長輩申請，每人可獲得1000元學分補助，低收或中低收入戶則補助3000元，將於今年6月上路。

蔣萬安今天上午出席「樂齡市民進修券課程體驗活動」，由士林社大的資深學員翁何光美分享終身學習經驗，蔣萬安說，台北市65歲以上高齡人口數不斷攀升，截至今年1月，台北市高齡人口已逾52萬人，占全市總人口數20.97％，是全國高齡化速度最快的縣市，因此樂齡學習和終身教育是台北市相當重視的教育政策。

翁何光美從1999年開始在士林社大參加日文課程，一學就是20年，她說老師不斷鼓勵她要持續學習，動動腦筋才不會退化，這是她持續學習的動力，就連前段時間因為做膝關節手術向老師請假，但在老師的鼓勵下，她嘗試在醫院用平板和同學一起上課，讓學習不中斷。

蔣萬安也在現場與北市教育局湯志民及20多位樂齡長輩體驗「樂齡時蔬健康沙拉杯」課程，由士林社區大學老師李佳潔帶領大家親手製作獨一無二的健康沙拉杯。

蔣萬安提到，台北市12所社區大學每年開設超過5000門課程，每年約有超過10萬人次參與，是台北市推動終身教育的重要夥伴，透過「樂齡學習進修券」的補助，期待台北市的長輩們可以一起踏出家門、相揪來參加社區大學的課程，創造樂活精彩的樂齡人生。