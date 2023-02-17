星雲大師圓寂荼毘後有數十顆潔白、五彩光澤的舍利子，引發了社會關注。

圓圓滿滿的舍利子從何而來，莫衷一是，但依佛教觀念來說，舍利形成原因，不是生理因素，也非食物結晶，而是日積月累長年修持，功德昭著的自然成就，是戒、定、慧三學熏修的成果。

當初釋迦牟尼佛在圓寂的時候告訴弟子：「我圓寂之後，荼毘舍利可以把它放在十字路口，建個寶塔，讓人來紀念，引發人向善、向真、向解脫道的心，給大家在信仰上有個目標。」

對於得道者而言，舍利的呈現，不是為了證明自己的偉大，而是為了引發眾生的覺性之心。

眾生期待精神能有寄託，生命能有歸宿。宗教聖者所遺留的遺物，被視為能祈福的寶物。這是人類謙遜的展現，對得道者的敬服。當人們在讚嘆舍利子，自覺之心能油然而生時，舍利子已不再是舍利子，而是一顆顆指引生命的明珠。

星雲大師生前的確說過「我沒有舍利子！」如同大師在寫「一筆字」時說，「請不要看我的字，請看我的心。」字與舍利子都是表相，根本是大師要傳達的佛心。

大師一生為眾生，早已無相、無我、無住。大師也希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，因此不強調舍利子的形體。一如大師曾說過，只有道德才是取之不盡，用之不竭的寶藏；能夠求證空無的真理，更是究竟解脫之道。

如同佛經就是佛祖的舍利，大師在住世時，已經留下了眾多的「法身舍利」。大師一生的行誼、法語開示、文字著作，如395本《星雲大師全集》等，都是他的法身舍利，希望眾生能從中提升自我，身體力行，得到真正平安幸福的解脫之道。

不過，即使大師一生不著相，世間仍有因果。大師的真身舍利，應證了人間佛教的菩薩行者，以慈悲智慧在人間為眾生服務、落實三好、四給的行持，也是至高無上的法門，舍利子正是大師一生大願行的印記展現。

星雲大師說「我沒有舍利子」，與荼毘後滿滿舍利子，是不相衝突的。前者是一位得道高僧在提醒世人，佛法是義理不是表相；後者是告訴世人，什麼是大願修行的成果。

大師不在乎有沒有舍利子，但是虔誠的眾生看到舍利子會歡喜萬分。佛說，弘法有八萬四千個法門，舍利子能使眾生起敬佛之心、成佛之願，也是一種法門，更是一份功德。這就是為何大師建了佛陀紀念館，迎回佛陀舍利，供眾生禮敬。

星雲大師一生都在「給」，「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」。大師用他的修行，留下舍利子，方便信徒們透過舍利子可以再次親近大師；也給了信徒們歡喜，讓他們知道，他們尊敬的大師一生福德圓滿；也增加信徒們精進佛法的希望與信心，了解到只要認真修行，廣施福澤，是會有印記的。

佛陀也說過，「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」。只從色相見佛、著相於舍利子，的確不能究竟。但眾生並非天生般若，循循善誘、漸進增慧也是必要。只要有一個人因為看到大師舍利子，而願發菩提心，大師就會歡喜了。

在這個浩瀚的宇宙中，我們的知識有限，只要能讓世界變更善更美，真身舍利子如何而來已不再重要。如果看到大師的文字、舍利子能夠燃起謙卑、崇敬、向善、喜悅之心，這應該才是大師的法身舍利與真身舍利所最期盼的！（作者為孫文學校總校長）