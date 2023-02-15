星雲荼毘驚人舍利子是結石？ 醫療團隊曝大師生前「健康狀況」回應了 @ChinaTimes ​

佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，經火花後燒出許多舍利子，引發外界熱烈討論。事實上，人體在外傷、軟骨受傷等情況也會產生「珍珠」，類似舍利子，但這類「珍珠」經不住高溫，死後並不能留住。骨科醫師解釋，當軟骨碎片掉在關節內一直磨，體內產生發炎反應，就會形成圓圓的白色珠子，屬於「游離體」，曾有病患一開刀就取出上百顆，大小從米粒到1公分都有。

基隆長庚醫院副院長、骨科教授詹益聖指出，一些人外傷、軟骨受傷，軟骨碎片在關節內，一直磨、磨、磨，體內產生發炎反應，就會變成圓圓的白色珠子，有大有小，是碎片產生的游離體，最常見的情況是外傷、老人家骨刺，而比較少見的則是關節滑液囊膜游離體增生，這類病患游離體數量較多，多發生在膝關節、髖關節、肩關節，過去他曾開過上百顆之多。

詹益聖表示，游離體的產生是基於人體自然的發炎反應，多數都是良性的，形狀不一定是圓形，有些也會是橢圓形，以白色居多，質地偏硬，類似水果糖，大小從米粒到1公分左右都有，不過這些珠子並非舍利子，經過火化的高溫並不會留下。

民眾若在關節內出現游離子，將出現關節卡卡、腫脹，或因發炎反應而積水、活動受限的表現。詹益聖表示，民眾若出現症狀，可接受X光或核磁共振檢查，經手術取出，不過由於取出後需要化驗，並不能允許民眾帶回家紀念。