食物攝取要多注意，中醫師余雅雯表示，一名30歲女子習慣每天一杯奶茶，身體糖分攝取過多，產生糖化作用，才30歲就滿臉皺紋、暗黃，外觀像50歲，余雅雯提醒有3種食物最好不要吃，如生冷食物、甜食零食、油炸物，對健康的影響很大。

余雅雯近日於個人臉書粉專指出，女子才30歲就滿臉皺紋、皮膚暗黃，猶如50多歲婦女，她詢問女子的日常生活飲食，才知道因為女子每天都會喝一杯奶茶，體內糖分攝取過多，使得皮膚發生糖化反應，有提早老化跡象。

余雅雯表示，糖化作用會使膠原蛋白、彈力纖維脆化，讓肌膚失去彈性鬆弛。因為攝取過多糖分，身體無法吸收游離的糖會殘留在血液，黏著在膠原蛋白及細胞膜上引起發炎，導致膠原蛋白崩解的產物沉積在體內不被消化、排出，進而引發不同的慢性病。

余雅雯說，3種食物最好不要吃，第一是生冷食物，胃功能比較弱的人，最好不要吃生冷食物，若要吃一定要煮過或搭配薑絲一起吃，偏冷的瓜果類可煮成甜湯或做成果乾。第二為甜食零食，胃功能較差的人，吃甜食容易反胃，只能吃天然食材的甜味。

余雅雯表示，第三是油炸物，外面的油炸物可能是回鍋油，或不清楚油的來源，加上高溫和油易上火，對身體來說都會造成發炎狀況，對健康影響很大。