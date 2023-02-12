一名男網友表示，近日帶妻子和2個孩子去逛夜市，吃了許多美食，也玩了很多遊戲，像是套圈圈、打彈珠等，一個晚上下來共花費1630元，令他直呼吃不消，他的妻子也說「不如去吃吃到飽還有剩」，他將花費明細PO上網，網友揪關鍵指，「因為你浪費了950元在遊戲上」。

原PO昨（11）日於PTT八卦版指出，昨晚上帶一家四口到夜市買蔥油餅75元、地瓜球30元、臭豆腐50元、芭樂100元、綜合麻辣豆腐90元、金桔檸檬40元、滷味100元、豆花70元、可麗餅75元等。

原PO表示，除了吃小吃外，還帶孩子玩遊戲，包括套圈圈300元、摸麻將300元、打彈珠200元、碰碰車100元和射氣球50元，另外還有汽車停車費50元，一趟夜市遊共花費1630元，他的妻子認為不如去吃吃到飽還有剩，他好奇問，「夜市算高消費地方嗎？」

貼文曝光，網友也揪出高消費關鍵，「因為你浪費了950元在遊戲上」、「扣掉遊戲也還好啊」、「夜市玩遊戲才真的是盤」、「套圈圈幹嘛花300元」、「遊戲玩太多」、「應該說不如吃完直接去湯姆熊」、「遊戲就花了950元」、「去夜市不吃東西跑去玩遊戲當然貴」。

也有人吐槽原PO，只有1630元沒辦法一家四口吃吃到飽，「1630元4個人吃到飽怎麼可能夠？」、「現在吃到飽餐廳更貴」、「吃到飽沒有給你遊戲玩的啦」。