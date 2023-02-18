女星歐陽靖搬到台南定居後，對當地美食可說是讚譽有加，除了常常與網友分享心得，更察覺到台南人吃東西堅持的「3不原則」，不過近來分享當地美食，卻被許多網友狂酸是「業配文」，對此，她則是霸氣回應。

歐陽靖表示分享台南當地美食，總會被網友狂酸是「業配文」，讓她忍不住回應：「看來你們這些人比我還不懂台南的小吃店家耶」，指出這些店家光熟客的生意就做了幾十年，根本不需要幫忙宣傳，而且自己都是花錢消費，雖然偶爾會有店家請吃小菜，但並非是特地宣傳，而是對方總表示：「感覺妳很會吃，給妳嚐嚐看我們的得意料理」，讓她坦言極度欣賞料理人傲嬌又自信的態度。

另一種情況則是店家端上小菜後，總是對著她靦腆表示：「歡迎妳跟新醬來台南」，接著便轉身繼續忙碌，暖心小舉動讓她相當感動，也促成想寫小吃文的動機，接著強調：「如果硬要說是業配也可以啦，只是我得到的報酬不是金錢，是人情味的溫暖」，但也不忘向店家喊話：「如果有看到這篇文章，請不要再請我吃小菜了，因為我是一個不會餓到自己的人，我點餐一定點到保證會飽的份量，如果這時候再來一盤小菜壓力會很大」。

歐陽靖指出接美食業配文沒什麼不好，就跟拍廣告一樣，拍得好讓觀眾被燒到，大家因此知道一間美味店家便是皆大歡喜，對此，網友紛紛留言：「我們在地人都要跟遊客搶食了，哪裡還要業配」、「台南的店通常不太需要什麼配，自然就生意良好」、「在台南就是要懂吃啦」。