女星楊繡惠憑著直爽作風及幽默發言，深獲不少觀眾喜愛，不過日前農曆生日強碰情人節，讓她發出黑底白字的PO文寫下：「我就一個人過」，簡單一句話透露出孤單心情，讓演藝圈好友及粉絲紛紛留言獻上祝福，隨後則透露生日當天行程，接著表示：「心中有點失望」，再次掀起熱議。

楊繡惠情人節當天無預警PO出黑底白字貼文，接著寫下：「今天真的是我的生日，沒有人知道沒關係」，更不忘強調：「我就一個人過」，簡單一句話透露無奈心情，不錯隨後表示其實當天並沒有過生日，由於想到生日同時也是母難日，原本計畫錄完影後要帶母親去吃大餐，慰勞她多年來的辛勞與付出，沒想到回到家後，卻發現母親早已經出門打牌，坦言：「心中有點失望」。

楊繡惠生日當天沒能帶母親出門吃大餐，坦言心中有點失望。（圖／楊繡惠臉書）

對此，網友紛紛回應：「看來媽媽母難日真的很快樂，我們就放心了」、「媽咪還能出門打牌就是最大的生日禮物」、「媽媽過得開心對你就是最好的生日禮物了」、「 母親在世就要陪伴著，今日更要有感恩的心」、「我也不過生日，是母難日！感恩日」。

向來以孝順聞名的楊繡惠，去年底時高齡87歲的父親健康狀況亮起紅燈，當時便表示：「我爸的襪子鞋子是我幫他穿的，我希望明天爸的腳可以舒服一點，如果可以替你痛我願意」，透露出為人子女的焦慮心情。