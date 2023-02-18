Retired U.S. Marine Esteban Perez has spent 27 years waiting for his sweetheart to return. Every Valentine's Day, he stands on a street corner in the Mexican city of Nuevo Laredo with flowers hoping that a woman he met at a nightclub in 1996 will show up pic.twitter.com/qHZaxPuLk8 — Reuters (@Reuters) February 16, 2023

現年58歲的美國海軍陸戰隊退役隊員佩雷茲（Esteban Perez）為了與前任再次重逢，每年情人節都會站在墨西哥邊境城市新拉雷多（Nuevo Laredo）的街角，至今已經連續27年，癡情行徑因此被當地人稱為「愛的大兵」（the soldier of love）。

綜合外媒報導，1996年，佩雷茲在新拉雷多的一家夜店，與一位名叫塞西莉亞（Cecilia）的女子邂逅，從此對她一見傾心，「我從來沒有再找過其他的女孩，因為我永遠不會在其他女孩身上，看到我在塞西莉亞所見到的一切」。

不過兩人交往2個月後就分道揚鑣了，據悉是佩雷茲當年因為與兵役有關的職責，不得不離開新拉雷多這座城鎮，兩人等於是被迫分開。後來因為無從得知塞西莉亞的行蹤，也不知該怎麼連繫，佩雷茲在兩人分手數年後，刻意選在每年2月14日情人節這天，帶著希望和存有的愛意，一身軍裝並捧著鮮花，重回新拉雷多的街角，期待與塞西莉亞再次相遇，時間長達27年之久。

佩雷茲如此癡情的舉動很快就受到當地人注意，並稱他為「愛的大兵」，消息一出引來網友兩極看法，有人認為他愛得真誠、動人，但也有人認為他太過執著，應該忘掉過去，好好生活。

佩雷茲14日在訪問中提到，因為對塞西莉亞的愛，他至今未娶未生，一直保持單身，不過今年是他最後一次重回舊地等待塞西莉亞，「今天是我最後一次站在這裡，最後一天、最後一次。」